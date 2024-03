Juve, Trevisani: “Allegri ha sbagliato a fare certe dichiarazioni iniziali”

Dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: "Il suo errore è stato tornare alla Juventus e aver dichiarato di voler tornare a vincere subito. Invece doveva parlare di pazienza 3 anni fa e non adesso, doveva parlare di progetto lì non adesso".

Inoltre, sull'attaccante Dusan Vlahovic ha aggiunto: "Ha parlato e si è preso le sue responsabilità. Questa cosa mi è piaciuta molto. Anche se è chiaro che quelle occasioni mi aspetto che faccia non uno ma due gol. La terza occasione è quella più facile. Ma stabilito che le due squadre hanno giocato con una grande apertura mentale, bisogna prendere anche il buono e secondo me perdere come ha perso la Juventus è molto meglio di come ha perso a Milano con l'Inter, giocando provandoci combattendo e quel gol di Chiesa va analizzato perché gioca sempre sul centro sinistra ma sa giocare anche a destra, e la Juventus deve pensare di poter giocare con il tridente".