Juve, mal di trasferta: 4 sconfitte nelle ultime 7 lontano dallo Stadium

Quattro sconfitte nelle ultime sette partite in trasferta: la Juve fuori casa non riesce a vincere. E alla prossima c'è lo Sporting

Napoli, Roma, Lazio e Sassuolo: nelle ultime sette partite giocate dalla Juve fuori casa sono arrivate ben quattro sconfitte. Un dato allarmante per la squadra di Massimiliano Allegri che lontano dall'Allianz Stadium sembra perdere le proprie certezze. Se in casa la strategia del tecnico bianconero di difendersi e ripartire è efficace anche grazie alla spinta del pubblico, in trasferta le cose si fanno più difficili.