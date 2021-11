Juve, tramonta l’idea Rudiger: accordo triennale con il Real

Il centrale del Chelsea sembra aver trovato un accordo di massima con il Real

Nella giornata di ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria pesantissima su un campo complicato come quello di Roma. A farne le spese è stata la Lazio di Maurizio Sarri, polemico al termine del match per via di alcuno episodi arbitrali che, a detta del tecnico toscano avrebbero favorito i bianconeri. Ma aldilà di quanto dichiarato da Sarri, è evidente a tutti come i due falli commessi, il primo ai danni di Morata e il secondo ai danni di Chiesa, fossero palesemente netti. Tre punti che portano una grande boccata di ossigeno in casa Juve, la quale sta gia pensando alla prossima gara contro il Chelsea, dove in palio ci sarà il primato nel girone.