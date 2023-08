Juve, tra le società che hanno speso di più bianconeri al 2° posto

Juventus sotto il Milan: i quattro nuovi acquisti valgono in tutto più di 77 milioni di euro. Rossoneri primi in classifica

redazionejuvenews

Il Milan aspetta l'ufficialità di Yunus Musah per confermarsi al primo posto in Serie A tra le società che hanno speso di più durante questa sessione estiva di calciomercato. Medaglia d'argento per la Juventus (che ha finalizzato 4 acquisti dal valore di 77.6 milioni di euro), fanalino di coda la Roma (con 3 acquisti a 0), superata anche dal Frosinone neopromosso con ben 10 acquisti dal valore di 4.4 milioni di euro.

Tra le big del campionato di Serie A, la Lazio si posiziona al 10° posto con 3 acquisti (valore complessivo 23.9 milioni di euro), mentre l'Inter all'8° posto (finalizzando 7 acquisti per un valore totale di 27.5 milioni di euro). Tre acquisti per il Napoli che ha investito in tutto 45 milioni di euro e si piazza al 4° posto.

Sul 'podio' insieme a Juventus e Milan troviamo poi il Sassuolo che si trova al terzo posto con 9 acquisti per il valore di 52 milioni di euro. Come accennato all'inizio i rossoneri guidano questa classifica speciale con 7 acquisti per un totale di 90.5 milioni di euro. La Fiorentina con due acquisti ha speso 12 milioni di euro mentre l'Atalanta ha investito in tutto 38 milioni di euro per 4 acquisti, superando il Toro al 7° posto con 6 acquisti (27.5 milioni di euro).