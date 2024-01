Tortu: “Sono tifoso allegriano, mi diverto a vedere la Juve quest’anno”

Intervistato da Sportweek il campione di atletica Filippo Tortu ha parlato della sua passione per la Juve: “Non più tifoso juventino, sono tifoso allegriano“. “Penso che Max sia un grandissimo tecnico ingiustamente massacrato...

"Penso che Max sia un grandissimo tecnico ingiustamente massacrato - ha continuato -, sono il suo tifoso italiano numero 1 direi. Naturalmente voglio che la Juve vinca lo scudetto, ma spero che succeda in particolare per lui. Mi diverto tantissimo a vedere la Juve, quest’anno… Come diceva Trapattoni: se ti vuoi divertire, vai al cinema".