Tortu: “Chiesa è il più forte della Juve, mi piace come alza le ginocchia”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il velocista e grande tifosi bianconero Filippo Tortu ha parlato della Juve: "L'inizio è stato in salita, basta guardare ai risultati. Però non sono d'accordo con le critiche piovute su Allegri. Da uomo di sport so che ci sono momenti in cui le cose non vanno bene, e per quanto ti sforzi di cambiarle è difficile invertire la rotta. L'importante in quei frangenti è non perdere la testa e restare concentrati sul lavoro, cosa che Allegri e la Juve sono riusciti a fare, diventando protagonisti di una bella rimonta. Napoli e Milan restano i favoriti, ma la Juve ha dimostrato che può dire la sua".