Juve, Torricelli: “Allegri è un grande allenatore. La stagione è stata buona”

In occasione dell'incontro tenutosi allo Juventus Club Montevarchi, Moreno Torricelli ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Il futuro di Allegri? Non sono la persona adatta non essendo in società. Io dico solo che ha fatto un grandissimo lavoro, non dimentichiamo i 5 campionati vinti, le 5 Coppe Italia e le due finali di Champions. E' stato un grande, era da solo in certi momenti, la società in determinate situazioni in passato non lo ha sostenuto, a volte è opportuno anche qualche intervento a mezzo stampa in questo senso. Io lo ritengo un grande allenatore, poi come in tutto ognuno vede le cose a modo proprio e alla fine deciderà la società".