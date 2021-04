Juve, torna Allegri? Spunta il disegno di una zebra e i tifosi…

La Juventus ha pareggiato l’ultima partita di campionato contro la Fiorentina per 1-1 complicando la corsa alla prossima Champions League. I bianconeri si trovano al quarto posto a due punti dall’Atalanta, e con gli stessi di Napoli,...

La Juventus ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina per 1-1 complicando la corsa alla prossima Champions League. I bianconeri si trovano al quarto posto a due punti dall'Atalanta, e con gli stessi di Napoli, terzo per gli scontri diretti, e Milan, quinto per lo stesso motivo, con il calendario che vedrà gli scontri diretti con i rossoneri e con l'Inter da qui alla fine della stagione, impegni da non sbagliare per la squadra come le restanti partite, a partire dalla prossima contro l'Udinese.