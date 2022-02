Verso Juve-Torino: Tacchinardi eroe del Derby della Mole

In vista del del Derby della Mole tra Juve e Torino il club bianconero ha voluto ricordare Alessio Tacchinardi, imbattuto contro i granata

Il derby di Tacchinardi è quello del 2002-03, nel girone di ritorno. La Juve vince 2-0 e la rete che fissa il punteggio definitivo è di Alessio, bravo a mettere in rete di testa un pallone proveniente da un calcio di punizione. Un gol che arriva a 2 minuti dal termine e pone termine a una gara a dir poco spigolosa, con 4 espulsi (3 per i granata, 1 per i bianconeri) e che per la Signora è fortemente condizionata dal pensiero di Juventus-Barcellona che si giocherà 4 giorni dopo, andata dei quarti di finale di Champions League