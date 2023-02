Derby della Mole, assenza pesante in casa Juve: Locatelli squalificato

Dopo la bella vittoria contro lo Spezia, il prossimo avversario della Juve sarà il Torino . Il derby della Mole come ogni derby che si rispetti non è una partita come le altre. Una sfida storica e ricca di significato, che coinvolge un'intera città. Bianconeri o granata, chi porterà a casa la vittoria?

In vista del match Massimiliano Allegridovrà fare a meno di ManuelLocatelli, già diffidato e ammonito per un fallo contro lo Spezia. Il centrocampista italiano ha preso il cartellino giallo dopo appena 20 secondi di gioco, per aver fatto fallo su Bourabia. Un'espulsione per somma di ammonizioni confermata anche dal Giudice Sportivo, che nel report della 23esima giornata ha scritto: "Squalifica per una giornata effettiva di gara per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato". Se Allegri dovrà rinunciare a Locatelli (al suo posto si scalda Paredes), Juric dovrà fare a meno di Ola Aina, diffidato e ammonito nella sfida tra Torino e Cremonese.