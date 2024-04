Juve, record nel derby della Mole: imbattuta nelle ultime 18 partite

Il pareggio per 0-0 contro il Torino è stato sicuramente deludente ma tutto sommato la Juve può esultare. I bianconeri hanno infatti guadagnato un punto prezioso in ottica qualificazione alla prossima Champions League e in più hanno anche allungato la striscia positiva nel derby della Mole. La Vecchia Signora, infatti, non perde contro i cugini granata da ben 18 partite consecutive: 13 vittorie e 5 pareggi. Si tratta della striscia positiva più lunga nel derby dal 1929-39. C'è però amarezza per l'assenza del gol, con Vlahovic che ha sbagliato due grandi occasioni da gol: "Vlahovic? Stasera è stata una serata negativa per lui. È giovane, è un centravanti d’area di rigore, quando viene fuori protegge e apre bene il gioco, ha caratteristiche diverse", ha detto Allegri.