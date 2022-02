Juve, Danilo squalificato: Cuadrado torna titolare. Chance per il rinnovo

Il terzino colombiano dopo due partite in panchina si candida per una maglia da titolare nella Juve: il colombiano contro il Torino è super

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Torino, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Come sempre sarà un Derby della Mole ricco di significato, con entrambe le squadre pronte a tutto pur di vincere. I bianconeri sono nettamente favoriti nei pronostici, ma la squadra di Massimiliano Allegri dovrà essere concentrata e attenta a non sottovalutare l'avversario: l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Oltre a questo, il tecnico bianconero dovrà fare i conti con la pesante assenza di Danilo, squalificato. Il terzino brasiliano si è dimostrato un giocatore su cui poter contare e sostituirlo non sarà affatto semplice.