Juve, da Pogba a Miretti: chi recupera per il derby? Le ultime novità

Da quello della Madonnina tra Inter e Milan a quello della Lanterna tra Sampdoria e Genoa: un derby non è mai una partita come le altre. Domani alle 20:45 la Juve affronterà il Torino e come ogni derby che si rispetti in palio ci sono molto più di tre punti. Una delle sfide più attese della stagione, una rivalità storica che divide un'intera città. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà fondamentale vincere. Andiamo alla scoperta delle condizioni degli infortunati: chi recupererà per il derby della Mole?