Claudio Sala: “La Juve è ferita, può essere un vantaggio per il Torino”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex granata Claudio Sala ha parlato del match tra Juve e Torino: "Il derby non è solo una partita, è un concentrato unico: vincere i derby significa far felice la nostra gente, anche se nel prosieguo della stagione la Juventus lotterà per obiettivi più importanti del Toro. Per la classifica, per la posizione della Juve, per quello che gli è capitato. La Juve è ferita nell’orgoglio, forse più pericolosa perché non può più sbagliare nulla. Il Toro deve mettere sul piatto voglia, grinta e determinazione per una grande notte. Ma trovare una Juve così può essere un vantaggio per il Toro. Negli ultimi anni abbiamo giocato sempre discreti derby, servirà rivolgere un’attenzione in più ai finali che in questi anni sono costati ko immeritati".