Juve, Toni non ha dubbi: “Tra Vlahovic e Osimhen scelgo DV9”

Roberto Maccarone Redattore 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 11:26)

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Napoli e Juve Luca Toni ha parlato degli attaccanti delle due squadre: "Osimhen e Vlahovic sono due veri numeri nove, completi, sanno segnare i tanti modi e l’hanno dimostrato anche in questo periodo. Il giocatore del Napoli, tornato dalla Coppa d’Africa, ha realizzato già 5 gol in 3 partite. Dusan nel 2024 ha fatto meglio di tutti. Tra i due, se proprio devo scegliere uno come bomber puro, vado su DV9 perché in area non ha davvero punti deboli, può farti male in ogni modo".

Sui colpi di testa: "Osimhen stacca altissimo e riesce a rimanere a lungo sospeso in aria: è una vera forza della natura. Vlahovic è più strutturato, ma nelle capacità di colpire di testa e indirizzare non è da meno del nigeriano. Possiamo ritenerli alla pari in questa particolare caratteristica".

Chiosa finale su tecnica e acrobazia: "A livello tecnico hanno ancora margini per crescere e migliorare. Soprattutto nel trattamento palla a terra. Forse Dusan mantiene un filino più il controllo quando è in possesso, per questo possiamo dargli mezzo voto in più. Acrobazia?Sono bravi allo stesso modo, niente da dire. L’anno scorso Osimhen ci ha fatto vedere alcune reti al volo davvero eccezionali, ma pure Vlahovic è bravissimo in certe soluzioni balistiche non semplici".

