Juve, Toni: “Adesso si da la colpa all’allenatore. Vedremo il prossimo anno”

Dagli studi di DAZN, Luca Toni ha espresso la sua opinione sul rendimento in stagione di Juventus e Milan. Ecco le sue parole: "Inzaghi è lì da tre anni con la squadra più forte e ha vinto lo scudetto quest'anno. Hai la squadra più forte? L'anno scorso l'ha perso ed era distante dal Napoli? Dovevano cacciarlo via subito allora… Adesso si parla di Inzaghi, che per me ha fatto un lavoro straordinario, è la squadra più forte e nella squadra più forte ha messo Frattesi e Pavard. Adesso si dà la colpa agli allenatori di Milan e Juve. Sono curioso di vedere tra un anno cosa succederà".