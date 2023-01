Juve, la rabbia dei tifosi continua: il comunicato del Fan Club pugliese

La penalizzazione di 15 punti ha fatto scatenare la rabbia dei tifosi bianconeri. Ecco il comunicato del Fan Club Puglia Juventus: "Tale sentenza, ottenuta secondo modi e procedure inquisitorie in modo frettoloso e iniquo, è la prova conclamata di quanto il sistema calcio sia profondamente fazioso in danno del mondo bianconero e malato in tutte le sue componenti, specie di quelle dirigenziali e gestionali, che ne dovrebbero invece tutelare l'interesse e lo sviluppo; Gli organi preposti devono rendere pubblici i bilanci di tutte le società professionistiche di A – B e C, così da far verificare da revisori realmente terzi e indipendenti, che i problemi evidenziati per la Juve siano semplicemente una prassi corrente, lì dove invece si colpisce solo la società bianconera;