Juve, i tifosi hanno le idee chiare: “Noi Lukaku non lo vogliamo”

Dopo la telenovela delle ultime ore, i tifosi presenti oggi al JMedical si sono esposti chiaramente: "Noi Lukaku non lo vogliamo". Questo il coro scelto dai bianconeri dopo le vicende legate all'ex Inter. Secondo il Corriere dello Sport, il belga si sarebbe già accordato con la Juve per un triennale più uno da quasi 9 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia ci sarebbe anche l’Al-Hilal: l'offerta presentata al Chelsea ammonterebbe a circa 50 milioni. E proprio il club saudita - nonostante l'iniziale rifiuto da parte di Lukaku di qualche settimana fa- potrebbe tornare alla carica in settimana. Al belga la società di Riad potrebbe offrire ben 30 milioni netti a stagione.