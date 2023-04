Mercato Juve/ Occhi in Premier per due calciatori: ecco chi c’è in lista

Sfida con la Roma per Tielemans

La Juventus, soprattutto se dovesse andar via Rabiot, avrebbe necessità di acquistare un nuovo centrocampista, e i nomi sulla lista sono diversi. Frattesi in Italia è uno dei profili più interessanti, ma all'estero, secondo quanto riporta Yardbarker, la Vecchia Signora avrebbe puntato Youri Tielemans, centrocampista del Leicester. Sul belga c'è anche l'interesse della Roma, che vorrebbe rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Il classe '97 ha il contratto in scadenza a giugno 2023, e quindi tra pochi mesi, la mezzala potrebbe diventare un free agent, di conseguenza molto appetibile per diversi club in tutta Europa. Una situazione da tenere d'occhio per la Juventus, anche se la concorrenza è alta e molto dipenderà dal posizionamento dei bianconeri in campionato.