Juve, Thiago Motta seguirà le orme di Xabi Alonso? “Rispetto la sua decisione”

Una sola vittoria nelle ultime nove partite in Serie A: la Juve è in crisi totale e il futuro di Allegri è appeso un filo. L'allenatore italiano per il momento è confermato sulla panchina bianconera ma al termine della stagione il suo addio è sempre più probabile. A prendere il suo posto potrebbe essere Thiago Motta, che però non ha ancora deciso se rimanere o meno al Bologna. In una situazione simile in Germania Xabi Alonso ha infatti deciso di rimanere al Bayer Leverkusen. Intervistato sull'argomento Motta ha detto: "Xabi Alonso resta al Bayer Leverkusen? Lui pensa sia la scelta migliore, gli faccio un grande in bocca al lupo. Non ha mai perso quest'anno, rispetto la decisione di un collega".