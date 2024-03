Juve-Thiago Motta, il tecnico: “Orgoglioso delle voci ma non ci penso”

Il suo Bologna è quarto in Serie A a soli cinque punti di distanza dalla Juve, gioca un calcio offensivo e divertente e non sembra aver paura di nessuno. Thiago Motta in questa stagione sta compiendo un mezzo miracolo. L'allenatore italiano ha dimostrato di avere delle idee vincenti e molte squadre sono pronte a puntare su di lui in vista della prossima stagione. E tra queste c'è anche la Juve. Intervenuto nel corso del Gran Galà di Castiglion Fiorentino Thiago Motta ha detto: "Sono felice e orgoglioso di essere accostato a queste squadre, ma non ci penso. È un grande piacere il riconoscimento che hanno per la squadra, ma non solo per i risultati che finora sono buonissimi, quanto per la maniera con la quale li stiamo conquistando sul campo".