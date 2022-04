Juve, saluti e battute: Tevez in visita a Vinovo. Futuro in bianconero?

Ieri Carlos Tevez è andato a visitare il centro sportivo della Juve a Vinovo. Tra saluti e battuti anche qualche parola sul futuro

Dopo essere tornato a Torino per vedere il Derby d'Italia tra Juve e Inter, ieri Carlos Tevez è andato a visitare il centro sportivo di Vinovo, dove ha potuto riabbracciare ex colleghi della Juventus. Sono ormai passati 7 anni dal suo addio alla Juventus, ma Carlitos rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. E come biasimarli: con 50 gol e 19 assist in 96 partite con la maglia bianconera, Tevez è entrato di diritto nella storia del club. Terminata la sua carriera da giocatore, Tevez sta ora pensando a cosa fare in futuro, magari l'allenatore. Dopo aver salutato Padoin, l'Apache conferma: "Sì sì, voglio fare l'allenatore". In un simpatico siparietto con Allegri, l'attuale tecnico della Juventus però glielo sconsiglia: "Se tieni ai capelli non farlo".