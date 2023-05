Juve, terzino destro cercasi: (ri)spunta il nome di Ivan Fresneda

Dopo l'infortunio di De Sciglio (che sarà ai box per diversi mesi) la Juve non può contare solo su Cuadrado: i bianconeri puntano Fresneda

redazionejuvenews

Iván Fresneda è il giocatore più prezioso del Real Valladolid, ancora in lotta per la salvezza. Nonostante la sua giovane età (18 anni compiuti a settembre), la sua permanenza condizionerà la direzione del club per la prossima stagione. Nell'ambiente tutti puntano su di lui e credono nelle sue capacità.

Il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni di euro e fin qui conta 20 presenze con la maglia del Real Valladolid, di cui 16 da titolare: più di 1600' giocati in questa stagione. Diversi i top club su di lui: dall'Arsenal al Borussia Dortmund passando per il Milan la Juventus, a caccia di un terzino destro naturale, a maggior ragione dopo l'infortunio di Mattia De Sciglio che non sarà a disposizione per diversi mesi. Altri obiettivi della Vecchia Signora da quelle parti del campo in passato sono stati Karsdorp della Roma e Maehle dell'Atalanta.

Lo spagnolo potrebbe assicurare un prospetto di livello per il domani della squadra. Come riportato dai media spagnoli qualche settimana fa il classe 2004 ha detto la sua: "Sono orgoglioso, ma lo dico sempre: sono anche adesso in una grande squadra, il Valladolid. Nella mia testa c'è solo la mia squadra e, in questi giorni, anche la Nazionale". I bianconeri avrebbero puntato gli occhi su di lui grazie al suo talento che sta mettendo in mostra in Liga. Ma qualche ostacolo da superare ci sarebbe. La dirigenza bianconera sarebbe disposta a pagare la clausola richiesta dal club spagnolo. Tuttavia tutto questo sarà possibile se la Juventus finirà il campionato tra le prime quattro, con un'indagine giudiziaria sullo sfondo che potrebbe complicare le cose.