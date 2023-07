Juve, l’anteprima della terza maglia: total black per Madama

E' stata svelata la terza maglia della Juventus per la stagione 2023-24. Totalmente nera, ricorda la casacca dell'anno 2015-16.

La Juventus, dopo aver presentato le due maglie per la stagione 2023-24, ha già pronta la terza casacca per la prossima annata. Dovrebbe trattarsi di una maglia totalmente nera, un pò come quella dell'annata 2015-16, culminata poi con la finale di Berlino, con i bordi ed i ricami dorati.