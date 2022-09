Serie A, Juve terza per numero di giocatori schierati titolari: in 21 dal 1′

La prima sosta della Serie A per gli impegni delle nazionali è sempre un momento per fare i primi bilanci. Per questo il Corriere dello Sport ha dedicato un approfondimento al numero di giocatori schierati da titolari in queste prime sette giornate di campionato da ognuna delle venti squadre. Nell'era dei cinque cambi e in una stagione così compressa, si è evoluta anche la gestione delle rose, ma ci sono comunque delle differenze.