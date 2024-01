Juve su Terracciano, l’agente: “Gioca in 3/4 ruoli, ha pure marcato Vlahovic”

Il mercato è iniziato da pochi giorni ma la Juve è già al centro di tante trattative, tanto in entrata quanto in uscita. Nelle ultime ore tra i nomi accostati ai bianconeri c'è anche quello di Filippo Terracciano, giovane talento del Verona.

Oltre alla Vecchia Signora sulle sue tracce ci sono anche Milan e Fiorentina , pronte a tutto per assicurarsi il classe 2003.

Intervistato da Radio Serie A l'agente di Terracciano, Andrea D'Amico, ha detto: "Con lui non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d’attacco".