Juve, casting per il ds: in attesa di Giuntoli, Tare dice addio alla Lazio

Igli Tare, da oggi ex direttore sportivo della Lazio, ha detto addio ai biancocelesti. Per la Juventus una potenziale occasione.

La Juventusè alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, in attesa sempre di Cristiano Giuntoli. Intanto, i bianconeri, si stanno guardano intorno, ed uno dei profili più interessanti riguarda quello di Igli Tare, da oggi ex ds della Lazio. Ecco le parole del dirigente albanese dopo l'addio dai capitolini: "Dopo 18 anni la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della S.S. Lazio terminerà. È da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene della Lazio di raggiungere il traguardo della Champions League, consapevole di aver costruito una squadra forte, con calciatori straordinari predisposti per ottenere questo obiettivo.