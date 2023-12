Juve, Tardelli: “Il problema degli attaccanti può dipendere da altro”

Intervistato per La Stampa, Marco Tardelli ha analizzato la difficoltà degli attaccanti della Juventus a trovare la via del gol. Ecco le sue parole: "Sono due mesi che la Juventus non segna più con Federico Chiesa, mentre Dusan Vlahovic si è sbloccato con l’Inter. Anche le cosiddette riserve non è che abbiano dimostrato fino ad ora di essere all’altezza della situazione e dare serenità a un reparto platealmente in crisi".