Juve, Tardelli: “Allegri e Palladino molto diversi tra loro”

Marco Tardellli ha messo a confronto Massimiliano Allegri con Raffaele Palladino: i due tecnici si sfideranno oggi in campo in Monza-Juventus

Intervistato per La Stampa, Marco Tardelli ha confrontato l'attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, con Raffaele Palladino, tecnico del Monza e papabile successore. Ecco le sue parole: "Si parla di Palladino come un probabile sostituto di Allegri alla Juventus ed il campionato ci offre la sfida fra il nuovo che avanza ed il leone che non molla, da buon toscano.Allenatori nella filosofia calcistica, il bianconero punta più sul singolo, mentre per Palladino il collettivo è determinante".