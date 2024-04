Juve, tanti auguri Tiago! Oggi Djalò compie 24 anni

La Juve ha voluto festeggiare il 24esimo compleanno di Djalò. Ecco il messaggio: "Primo compleanno in bianconero per Tiago Djaló, difensore portoghese arrivato a Torino lo scorso gennaio nella sessione invernale di mercato: il classe 2000 sbarcato alla Juventus dal LOSC Lille sta lavorando alla Continassa da settimane con il gruppo, in attesa di fare il suo esordio in prima squadra. Difensore centrale forte fisicamente e che ama i duelli, nonostante la giovane età può già vantare 102 presenze in carriera con la sua ex squadra francese - con cui ha conquistato un titolo in Ligue 1 e una Supercoppa francese contro il PSG, mostrando sia tecnica che personalità. Il contratto firmato lo scorso gennaio lo lega ai nostri colori fino al 2026, rendendo il suo arrivo un acquisto in prospettiva molto interessante. In attesa di vederlo all’opera in campo, ti auguriamo di trascorrere una giornata felice e speciale: buon compleanno, Tiago!".