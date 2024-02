Juve, tanti auguri Fagioli: il messaggio del club bianconero

Oggi Nicolò Fagioli festeggia 23 anni: gli auguri della Juve per il compleanno del centrocampista bianconero

Giornata speciale in casa Juve che oggi festeggia il compleanno di Nicolò Fagioli . Il centrocampista bianconero compie oggi 23 anni ma per lui sarà una festa un po' particolare.

Il centrocampista bianconero è infatti sospeso dopo lo scandalo scommesse e non potrà scendere in campo fino a fine maggio. Non il più semplice dei compleanni.