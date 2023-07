Juve, Tancredi: “Allegri? Nessun riscontro dei trenta milioni dall’Arabia”

Palmeri avrebbe rivelato che non ci sarebbero riscontro dall'Arabia sulla notizia dell'offerta di 30 milioni di euro per Allegri della Juve

Ecco cosa ha detto il giornalista in merito: "A proposito da offerte danarose dall’Arabia, e voci dubbiose, da Riyadh non trova riscontro la notizia dell’offerta da 30 milioni di euro all’anno per Allegri per andare là ad allenare".