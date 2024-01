Juve, Tacconi: “Vlahovic è più forte di Lautaro di testa, sinistro e destro”

Intervistato da Tuttosport l'ex portiere Tacconi ha parlato della lotta scudetto: "Tifo Juve, ma a questo punto la posta la divido al cinquanta per cento". Sulla sfida a distanza tra Vlahovic e Lautaro ha aggiunto: "Oggi come oggi penso che sia più indispensabile Vlahovic per la Juve: è la stella polare".