Juve, Tacconi: “Scudetto? Mentalità e assenza delle coppe può prevalere”

Ospite a Pressing, Stefano Tacconi ha parlato della sfida scudetto, almeno al momento ad appannaggio solo di Inter e Juventus. Ecco cosa ha detto: "È una questione di mentalità, chi ha più testa vincerà il campionato tra Inter e Juventus, le altre non hanno sicuramente questo spirito di squadra che hanno Inter e Juve. Ti aspettavi questa Juve? La rivalsa dei giocatori doveva esserci per forza perché dopo un campionato del genere per varie situazioni con i punti tolti e rimessi, non ha retto mentalmente l'anno scorso, non l'ha fatta reggere qualcuno".