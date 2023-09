Juve, Tacchinardi: “Non avrei mai preso Pogba al di là di questo…”

L'ex juventino Alessio Tacchinardi -ospite di Sportitalia- ha parlato della vicenda Pogba: "Tanti altri giocatori, quando sono tornati in Italia dopo tanti anni, hanno avuto una parabola simile e hanno fatto molta più fatica a ripetersi. Mi vengono in mente Kakà, Shevchenko e Vidal, ma ce ne sono tanti altri. Al di là di questa vicenda del doping, avrei cercato in ogni caso un centrocampista più solido perché si vedeva che non era lo stesso giocatore di prima. E per prendere quelle cifre devi un essere un Rabiot, che fa 40 partite di solidità e intensità".