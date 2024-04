Juve, Tacchinardi: “Mercato? Se si continua con il 3-5-2 inutile tenere Chiesa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha parlato del prossimo mercato bianconero: "La priorità? Dipende da quale sarà la guida tecnica. Col 3-5-2 di Allegri, inutile tenere Chiesa. Ma se si cambia modulo o allenatore, allora credo che un play o un centrocampista di qualità sarebbe una necessità. Koopmeiners mi piace molto e lo prenderei. Così come Ferguson del Bologna, al di là dell’infortunio. Però in aggiunta a un mio pallino: Luis Alberto. Fa cantare la palla, ha personalità. Io sacrificherei Bremer e Locatelli, terrei Vlahovic e Chiesa, così come Rabiot e i giovani Soulé e Huijsen".