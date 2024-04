Juve, Szczesny rivela: “Ho scommesso che Yildiz vincerà un Pallone d’Oro”

Intervistato da Foot Truck il portiere della Juve Szczesny ha rivelato un divertente retroscena: "Ho scommesso con qualcuno che Kenan Yildiz sarebbe stato nominato per il Pallone d’Oro entro 5 anni. Ho giocato con molti giocatori, ma non ho mai visto un talento simile. Sono fiducioso di vincere questa scommessa". Il portiere polacco è quindi sicuro: il giovane talento della Juve vincerà un Pallone d'Oro. Sarà così? Per il momento è difficile a dirsi ma di certo il turco ha qualità da vendere. Bisognerà soltanto capire se riuscirà o meno a rispettare le altissime aspettative o se invece si rivelerà una meteora.