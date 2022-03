Juve, Szczesny super pararigori: il polacco è al top in Serie A

Con il rigore parato contro la Sampdoria Szczesny è diventato il miglio para rigori di questa stagione di Serie A

Se contro la Sampdoria la Juventus è risuscita a portare a casa il risultato, gran parte del merito va sicuramente a Morata (autore di una doppietta) ma anche a Szczesny, fondamentale in occasione del rigore blucerchiato. Ma andiamo con ordine. Siamo sul 2 a 0 per la Juventus, la Sampdoria spinge sulla destra e Rabiot tocca la palla con il braccio dentro l'area di rigore bianconera. Rigore. Sul dischetto si presenta Candreva: tiro forte sulla sinistra, parato magistralmente da portiere polacco. A questo punto Allegri sostituisce immediatamente il francese, che in panchina si scusa con l'allenatore. Il tecnico però gli risponde ridendo: «Va bene, va bene, hai fatto fare bella figura a Szczesny».