Juve, Szczesny o Perin? Il polacco: “Grande portiere, non sono sorpreso”

In questo inizio di stagione ricco di prestazioni negative, c'è un giocatore in particolare che non ha mai deluso: Mattia Perin . Chiamato ad essere titolare per sostituire l'infortunato Szczesny , il portiere italiano si è sempre fatto trovare pronto, vincendo addirittura il premio di MVP bianconero del mese di settembre . Ora però l'estremo difensore polacco è tornato a disposizione: chi giocherà?

Contro il Bologna ha giocato Szczesny, che si conferma quindi il titolare. Intervenuto ieri in conferenza stampa, il portiere polacco ha detto: "Perin è un amico e un grande portiere, non sono sorpreso dalle sue prestazioni. Quando c'è bisogno è pronto a darci una mano. Dobbiamo fare come col Bologna, dobbiamo essere tranquilli e consapevoli della situazione in Champions. Nel doppio confronto col Maccabi ci vorranno 6 punti per arrivare allo scontro diretto col Benfica con la possibilità di passare il turno".