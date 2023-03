Juve, a tutto Szczesny: “Vorrei rigiocare tutte le partite che ho perso”

In occasione delle 200 presenze con la maglia della Juve, Szczesny è stato intervistato sul canale ufficiale bianconero

redazionejuvenews

Intervistato dal canale YouTube ufficiale della Juve, Szczesny ha ripercorso le 200 presenze in maglia bianconera: "Cosa significa per me raggiungere le 200 presenze con questa maglia? Niente, nel senso che per me i numeri sono soltanto numeri. Ma fa piacere che le persone in questo grande club mi stimano e che mi hanno dato fiducia per così tanto tempo. Mi ricordo molto degli errori. Ma spero che parleremo dei momenti positivi, piuttosto che di quelli negativi. Esordio? Juventus-Chievo, 3-0. Il primo gol l'ho subito da Paloschi. Era uno Juve-Spal. Era il primo tempo...non ricordo il risultato...forse 2-1? 3-1? 4-1?".

Szczesny ha poi parlato delle partite che vorrebbe rigiocare: "Tutte quelle che ho perso. Tra quelle che ho vinto direi Juve-Atletico, in casa. Per rivivere quella partita, è stato un bel momento. E anche se non ho giocato quella partita, direi Inter-Juventus 2-3, quando abbiamo vinto lo Scudetto. Anche quello è stato bello...".

Chiosa finale sul compagno con cui ha legato di più in questi anni: "Alex Sandro. Perché è sempre stato un mio compagno in questi sei anni e mezzo. Anche Cuadrado...E poi c'è Pinsoglio...In questi sei e mezzo abbiamo discusso costantemente. Ci vogliamo bene e ci odiamo allo stesso tempo. Come portieri passiamo molto tempo insieme in campo".