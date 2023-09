Juve, Szczesny ieri ancora a parte: ore decisive per la trasferta di Empoli

Dopo le convocazioni per i prossimi impegni con le rispettive nazionali , arriva la conferma che Paul Pogba avrà più tempo per recuperare e tornare al 100%. Due settimane di stop che possono essere molto preziose per il francese, ancora alle prese con l'ultimo infortunio. Nel frattempo domenica ci sarà l'Empoli per cercare di riprendere confidenza con il campo dopo i minuti raccolti contro i rossoblù di Thiago Motta.

Nel frattempo proseguono gli allenamenti alla Continassa in vista della 3° di campionato contro l'Empoli di Zanetti, fanalino di coda assieme a Lazio e Sassuolo. Massimilano Allegri in queste ore scioglierà le riserve rispetto all'undici da schierare al Castellani. Pochi dubbi per Max a parte la situazione di Wojciech Szczesny, che anche ieri non si è allenato con il gruppo e ha svolto un lavoro differenziato, come confermato da Tuttosport. Non è quindi da escludere nuovamente la presenza di Mattia Perin che si candida titolare anche per la trasferta toscana. Le prossime ore saranno decisive.