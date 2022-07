Juve, Szczesny: “Bremer è impressionante. Vogliamo vincere lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Szczesny ha parlato degli obiettivi della Juve in vista della prossima stagione

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Szczesny ha parlato della Juve in vista della prossima stagione: "È una Juventus diversa grazie a Di Maria e Pogba, due campioni di grandissima qualità che portano anche tanta esperienza, però ci sono anche dei ragazzi giovani come Fagioli, Miretti e Rovella. Abbiamo tanti ragazzi che devono imparare dall’atteggiamento dei compagni più navigati. Bisogna trovare l’equilibrio tra l’energia e l’entusiasmo dei giovani e l’esperienza dei più anziani. Di Maria e Pogba fanno crescere la fiducia nel resto del gruppo. Angel, Paul e Bremer non hanno scelto la Juventus per arrivare quarti, vogliono trofei. Dopo un’ultima stagione che non si può certo definire buona, il nostro dovere è puntare a vincere lo scudetto".

I bianconeri hanno perso però Chiellini e De Ligt: la difesa sarà ancora affidabile come ai tempi della BBC? "Beh, ora invece della BBC abbiamo la B&B… Sono molto fiducioso, oltre a Bremer è arrivato Gatti, la difesa è cambiata e stiamo cercando un nuovo equilibrio perché abbiamo alte aspettative per la stagione. Bisogna prepararsi al meglio fisicamente ma anche creare uno spirito di squadra. Bremer è impressionante, fisicamente è una bestia ed è un ragazzo molto tranquillo, che sembra poco brasiliano. Mentre i suoi connazionali cantano lui sta in disparte. Ha velocità e potenza fuori dal comune".

Per il portiere polacco sarà il sesto anno a Torino: "Io mi sento ancora giovane, anche se non devo più entrare nel torello perché in mezzo ci vanno sempre gli ultimi arrivati. Dopo 5 anni mi considero un pezzo importante della squadra, c’è un bel rapporto con tutti, anche con Allegri. Il mister mi ha aiutato tanto soprattutto dopo le prime partite dell’anno scorso, non positive. Non mi ha mai messo in dubbio e io credo di essere riuscito a ripagare la sua fiducia con buone prestazioni".