E' scattato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 di Wojciech Szczesny . Come riporta 'Goal.com', il polacco ha ora un accordo che scadrà al termine della stagione 2024/25 e non più tra un anno. La possibilità di una clausola presente nel contratto di Wojciech Szczesny era nell'aria, ma adesso è ufficiale.

Il 33enne è reduce da un'altra annata di livello, in cui si è confermato un leader all'interno dello spogliatoio. Queste le sue dichiarazioni al termine della gara contro il Siviglia: "Rimane sempre una stagione senza trofei. Alla Juve si compete per vincere i trofei, non tanto per partecipare. Ci sono state tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, c’è stata la crescita di tanti ragazzi, ma quest’anno rimane per sempre una stagione senza trofei, quindi non benissimo”.