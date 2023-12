La Juve si gode super Gatti: solo in 3 in Europa meglio di lui

Numeri super per Gatti in questo inizio di stagione: il difensore della Juve è al top in Italia e tra i migliori in Europa

Di cognome farà pure Gatti, ma il cuore sembra essere quello di un vero e proprio leone. Il difensore italiano è reduce da due reti consecutive di fondamentale importanza per la Juve, simbolo dello spirito vincente della Vecchia Signora.

Con 3 gol l'ex Frosinone è il difensore ad aver segnato più gol in Serie A. Meglio di lui in tutta Europa solo Grimaldo (7), Frimpong (4) e Gosens (4). Da notare però come tutti e tre siano veri e propri esterni di centrocampo e non difensori centrali.

Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 7,5 in pagella: "Stopper-goleador che esalta altezza e potenza non indifferenti, compensando limiti di stile con un’efficacia totale. “Operaio” Juve, sarebbe piaciuto nei ’70 a Boniperti". La Juve se lo gode.

