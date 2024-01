La Juve fa sul serio per Cherubini: è un’operazione slegata da Huijsen

Luigi Cherubini è un puntello della Juve che vuole aggregarlo alla Next Gen. L'esterno offensivo, classe 2004, non è più la contropartita tecnica messa sul piatto dal club giallorosso per arrivare al prestito semestrale di Dan Huijsen, ma resta comunque una priorità per la Juve. Cherubini è in scadenza con i giallorossi e la Juve vuole prenderlo per questo a titolo definitivo. Nel campionato Primavera in corso di svolgimento ha giocato 14 partite, segnato 7 gol e servito 4 assist. Mourinho lo ha fatto esordire in Europa League.