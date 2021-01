Juve su Depay, una concorrente si tira fuori per Gennaio

TORINO- Festeggiato l’arrivo del 2021, i calciatori della Juventus sono pronti a tornare al lavoro alla Continassa per preparare al meglio la sfida di domenica sera, quando all’Allianz Stadium arriverà l’Udinese. Bianconeri in cerca dei tre punti dopo il ko del 22 Dicembre contro la Fiorentina, che certifica un momentaneo sesto posto in classifica a 24 punti, 10 in meno del Milan capolista. Mentre la squadra pensa al campo, però, la società lavora sul mercato per rinforzare la rosa, come richiesto anche da mister Pirlo a più riprese. Tra gli obiettivi c’è quello di aggiungere una nuova punta al reparto offensivo, così da consentire a Morata, apparso stanco nelle ultime uscite, di ritirare il fiato di tanto in tanto. I nomi sulla lista di Paratici sono diversi e vanno dai meno risonanti Pavoletti e Llorente, a calciatori di alto calibro europeo come Diego Costa. Ci sono poi le possibili occasioni, come quella rappresentata da Memphis Depay.

L’olandese andrà presto in scadenza di contratto e il Lione, per evitare di perdere a zero un giocatore così importante, potrebbe aprire alla cessione già nei prossimi giorni. Depay non rapprsenta esattamente il prototipo di centravanti ricercato, ma la sua duttilità piace molto in casa dei campioni d’Italia. Per abbassare le pretese economiche dei francesi, da Torino potrebbero poi inserire nell’affare il cartellino di Federico Bernardeschi, calciatore fuori dal progetto tecnico e che tanto piace a Rudi Garcia. Intanto, dalla Spagna, arrivano buone notizie per la Juve. Come riferito dal quotidiano Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona, altro club sulle tracce dell’ex Manchester United, si sarebbe tirato fuori dalla corsa. I blaugrana hanno infatti grandi problemi economici a causa della situazione Covid che ha colpito duramente le casse del club e non sono al momento disposti ad effettuare altri acquisti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<