Juve, una storia d’amore lunga 28 anni: Buffon lascia il calcio giocato

Una carriera ricca di trofei e vittorie. Arriva così la scelta di Gigi Buffon appendere gli scarpini al chiodo e dire addio al calcio giocato. Quasi 30 anni dopo -tra prese alte e basse, esultanze e miracoli- è arrivato il momento di scrivere la parola fine dopo una carriera con la C maiuscola. Uno dei migliori di sempre a cui è mancata solo la vittoria della Champions League e il Pallone D'Oro per raggiungere la lode. A Carrara, il classe '78 ha riportato la Coppa del Mondo vinta nel 2006, la Coppa Uefa vinta col Parma nel '99, 7 Supercoppe italiane, 6 coppe Italia (contando anche quella vinta in gialloblù nel 1998/99), la Supercoppa di Francia (2018) e 12 scudetti vinti con la maglia della Juventus (più quello vinto in Ligue1 con i francesi).