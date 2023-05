Juve, stop per De Sciglio: il comunicato dei bianconeri

Uno stop che potrebbe essere molto lungo per il difensore ex Milan, che ha certamente terminato già qui la sua stagione. Lo stop, però, potrebbe compromettere anche la prossima annata, considerando che il rientro dovrebbe avvenire tra 6 mesi, quindi in autunno inoltrato, anche se non è sempre così lineare il percorso di recupero, come già visto con Chiesa. L'infortunio, comunque, costringe Cuadrado agli straordinari in vista del finale di stagione.