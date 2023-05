Juve, le statistiche in vista del match con l’Empoli: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche ed i numeri della partita contro l'Empoli di questa sera.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche in vista della partita con l'Empoli. Ecco il comunicato: "Tutti gli ultimi tre gol dell’Empoli in Serie A sono stati segnati in seguito a un assist di Tyronne Ebuehi, dopo che il difensore nigeriano aveva preso parte a sole tre marcature nelle sue precedenti 22 gare con i toscani nel massimo campionato; l’ultimo giocatore che ha fornito un passaggio vincente in quattro marcature consecutive della propria squadra nella competizione è stato Ruslan Malinovskyi con l’Atalanta nell’aprile 2021. Francesco Caputo è il giocatore che è stato pescato più volte in fuorigioco in questo campionato (32) - anche nella passata Serie A era primo in questa graduatoria, con 36 offside. Francesco Caputo (19) è vicino a eguagliare Luca Saudati (20) come terzo giocatore con più gol segnati in Serie A con la maglia dell’Empoli.

Francesco Caputo ha realizzato tre gol e fornito due assist nelle sue prime quattro sfide contro la Juventus in Serie A, rimanendo poi a secco in tutte le successive quattro. Tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo in questo campionato solo Rasmus Højlund (sette - febbraio 2003) e Khvicha Kvaratskhelia (12 - febbraio 2001) sono più giovani di Nicolò Cambiaghi (sei - dicembre 2000). Le prime 14 partite di Marko Pjaca in Serie A sono state con la maglia della Juventus nella stagione 2016/17. La prima partita di Ardian Ismajli in Serie A è stata proprio contro la Juventus, il primo novembre 2020 con la maglia dello Spezia. La prossima sarà la 200ª presenza in Serie A per Federico Chiesa, che potrebbe diventare il quarto giocatore nato dal 1997 in avanti a tagliare questo traguardo nella competizione, dopo Nicolò Barella, Gianluigi Donnarumma e Manuel Locatelli; inoltre, il giocatore della Juventus ha preso parte finora a 68 gol nel massimo campionato italiano (36 gol e 32 assist), meno solo di Lautaro Martínez (97) e Dusan Vlahovic (69) sempre tra i giocatori nati dal 1997. Dusan Vlahovic è uno dei soli due giocatori nato dall’1/1/2000 in avanti ad aver già segnato almeno 60 gol (61 per il serbo) nei maggiori cinque campionati europei; l’altro è Erling Haaland (a quota 98). Tutti i tre gol realizzati da Dusan Vlahovic in Serie A contro l'Empoli sono arrivati al Carlo Castellani: uno nel novembre 2021 e due nel febbraio 2022. Arkadiusz Milik, 45 gol e quattro assist in Serie A, è a un passo dalle 50 partecipazioni attive nella competizione.

Adrien Rabiot ha preso parte a tre gol in tre sfide di Serie A contro l’Empoli (due reti e un assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione. Adrien Rabiot (48) è vicino a essere coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei, grazie a 27 gol e 21 assist. Adrien Rabiot e Bremer (quattro) sono rispettivamente il centrocampista e il difensore che hanno segnato più gol di testa in questo campionato. Bremer ha segnato 10 gol di testa in Serie A dal 2019/20: nei maggiori cinque tornei europei nessun difensore ha fatto meglio nel periodo (10 anche Virgil Van Dijk). Filip Kostic ha fornito otto assist in questo campionato, meno solamente di Khvicha Kvaratskhelia (10). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato Mattia Perin è quello con la più alta percentuale di tiri parati (83%). Nella stagione 2015/16 Leandro Paredes ha collezionato 33 presenze e due gol con la maglia dell'Empoli in Serie A. Daniele Rugani ha disputato le sue prime 38 partite in Serie A, condite da tre gol, con la maglia dell'Empoli nella stagione 2014/15 - in quel campionato giocò sempre da titolare senza ricevere nemmeno un cartellino. Moise Kean ha segnato un gol in tutte le sue tre sfide di Serie A contro l'Empoli; la squadra toscana è la sua vittima preferita nel massimo campionato. Alex Sandro ha segnato un gol e fornito un assist nelle sue due prime sfide contro l'Empoli in Serie A, rimanendo poi a secco nelle successive quattro. La prima partita di Samuel Iling-Junior in Serie A è stata proprio contro l'Empoli, il 21 ottobre 2022".