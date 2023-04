Juve, standing ovation per Del Piero: futuro in società?

Quando un calciatore gioca 705 partite, con 290 gol e 177 assist, per un solo club, non può che diventare una leggenda. È il caso di Alessandro Del Piero, che per i tifosi della Juve è ben più che un ex giocatore. Alex è l'emblema dei valori bianconeri, capitano dentro e fuori dal campo. Per questo quando ieri in occasione di Juve-Verona si è presentato allo Stadium, tutti i tifosi si sono alzati in piedi per applaudirlo. Una standing ovation totale.